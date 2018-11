Schiffbau : MV Werften: Schweißanlage für Global-Class-Schiffe

Bei den MV Werften in Warnemünde ist eine der nach Unternehmensangaben modernsten Schweißanlagen Europas in Betrieb genommen worden. Die sogenannte Laser-Hybrid-Paneellinie steht in der neuen Halle 11, ein fast 400 Meter langes, 99 Meter breites und 24 Meter hohes Gebäude. Dort entstehen bis zu 25 mal 16 Meter große Stahlplatten für die Kreuzfahrtschiffe der Global Class. Den Angaben zufolge investierte MV Werften über 100 Millionen Euro in den neuen Hallenkomplex, in dem bis zu 150 Beschäftigte pro Schicht arbeiten werden.

von dpa

28. November 2018, 13:13 Uhr

Mitte September war in Warnemünde die erste Sektion des Kreuzfahrtschiffes der Global Class auf Kiel gelegt worden. Das Schiff wird bis zu 9500 Passagieren Platz bieten, so vielen wie kein anderes auf dem internationalen Kreuzfahrtmarkt.