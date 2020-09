Landtag : MV Werften brauchen weitere Überbrückungsgelder

Die durch die Corona-Krise ins Wanken geratenen MV Werften benötigen weitere Überbrückungsgelder. «Im Moment geht es auch um eine Zwischenfinanzierung bis Anfang Dezember für laufende Kosten wie Lohnzahlungen, um dem Werftstandort eine reale Überlebenschance zu geben», erklärte der SPD-Landtagsabgeordnete Tilo Gundlack am Freitag in Schwerin. Am Morgen hatten Regierungsvertreter den Finanzausschuss in einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung über die aktuelle Lage informiert.

von dpa

25. September 2020, 15:40 Uhr