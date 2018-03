Forstwirtschaft : MV unterstützt mögliches Kompetenzzentrum Wald und Holz

Die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) des Bundes in Gülzow könnte zum deutschen Kompetenzzentrum Wald und Holz ausgebaut werden. Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hält die Bündelung und den Ausbau von Kompetenzen in der Fachagentur bei Güstrow für wünschenswert, sagte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag in Schwerin. Zuvor hatte die Rostocker «Ostsee-Zeitung» darüber berichtet. Demnach haben sich Union und SPD in Berlin im Koalitionsvertrag auf ein Kompetenzzentrum Wald und Holz geeinigt. Gülzow ist als ein Kandidat dafür im Gespräch.

von dpa

22. März 2018, 13:09 Uhr

FNR-Sprecherin Gabriele Peterek sagte der Zeitung, Holz sei bereits einer der Schwerpunktthemen. So laufe unter anderem ein Aufruf an wissenschaftliche Einrichtungen in ganz Deutschland zum Eschentriebsterben. Die Fachagentur in Gülzow arbeitet seit 1993, sie hat derzeit 93 Beschäftigte.