Tourismus : MV-Touristen sollen Kontakt zu künftigen Vermietern suchen

Angesichts von möglichen Fehlinformationen in Internetportalen hat der Landestourismusverband Mecklenburg-Vorpommern künftige Besucher aufgefordert, nach einer Buchung rasch den direkten Kontakt zum Vermieter beziehungsweise zum Hotel zu suchen. Der Nordosten könne erst ab dem 25. Mai wieder Besucher aus anderen Bundesländern empfangen, sagte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf am Dienstag. Bereits eine Woche früher dürften Gäste mit Erst- und Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern anreisen. «Bei aller Vorfreude sollten Reisefreudige aus anderen Teilen des Landes dieses wichtige Detail nicht übersehen.» So könnten Enttäuschung und Irritation vermieden werden.

von dpa

12. Mai 2020, 13:30 Uhr

Derzeit würden Handlungshilfen zu Schutzstandards für die zentralen touristischen Bereiche wie Hotellerie, Gastronomie, Camping oder Tourist-Infos ausgearbeitet und veröffentlicht. Dies sei Teil des verantwortungsvollen Umgangs mit den neuen Rahmenbedingungen und einer professionellen Vorbereitung, sagte Woitendorf.