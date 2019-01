Unternehmen : MV sucht den «Unternehmer des Jahres»: 15 000 Euro Preisgeld

Mecklenburg-Vorpommern sucht den «Unternehmer des Jahres» 2019. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) startete am Mittwoch in Schwerin die Bewerbungsphase für den Wettbewerb, der zum zwölften Mal stattfindet und in dem Preisgelder in Höhe von insgesamt 15 000 Euro locken.

von dpa

02. Januar 2019, 10:26 Uhr

«Wir haben eine Vielzahl erfolgreicher und engagierter Unternehmen im Land, die Arbeitsplätze schaffen, das Land wirtschaftlich voranbringen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen», sagte Glawe. Der Unternehmerpreis solle dieses Engagement stärker öffentlich bekannt zu machen.

«Jede und Jeder kann mitmachen - große, mittlere und kleine Unternehmen aus allen Branchen», betonte der Minister. Zu den bisherigen Gewinnern gehöre neben einem Medizintechnikunternehmen, einem Schiffsradaranlagen-Hersteller und einem Bauunternehmen auch ein Fahrradgeschäft. Vergeben wird der Preis in den Kategorien Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensentwicklung sowie Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit. Bewerbungen sind den Angaben zufolge bis zum 29. März möglich.