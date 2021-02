Gesundheit : MV soll ersten Astrazeneca-Impfstoff erhalten: 7200 Dosen

Am Wochenende wird auch in Mecklenburg-Vorpommern die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erwartet.

Berlin | Der Nordosten soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums zunächst 7200 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers bekommen. Am 12. Februar sollen weitere 7200 Impfdosen geliefert werden, am 19. Februar 19 200 und am 2. März dann 28 800. ...

