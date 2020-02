Gesundheit : MV: Rund 12 000 neue Krebserkrankungen dieses Jahr erwartet

In diesem Jahr werden in Mecklenburg-Vorpommern rund 12 000 neue Krebserkrankungen erwartet. Bereits jetzt leben laut Schätzungen des Gemeinsamen Krebsregisters im Nordosten etwa 55 800 Menschen, bei denen in den vergangenen zehn Jahren Krebs festgestellt wurde, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Montag mit Blick auf den Weltkrebstag erklärte. Dies seien rund 3,5 Prozent der Bevölkerung. Der Weltkrebstag wird am Dienstag (4. Februar) begangen.

von dpa

03. Februar 2020, 12:56 Uhr

«Die Diagnose ist natürlich noch immer ein Schock», sagte Glawe. Dank verbesserter Therapien seien aber Überlebensdauer und Lebensqualität für die Erkrankten deutlich gestiegen. «Entscheidend ist, dass Patienten und ihre Angehörigen fundierte und verständliche Informationen zu ihrer Diagnose erhalten, um Ängste und Sorgen abzumildern.»

Die Techniker Krankenkasse verwies auf ihren kostenlosen Online-Kurs «Leben mit Krebs», der auch Erkrankten offenstehe, die bei anderen Krankenkassen versichert sind. In dem Online-Kurs würden Fragen beantwortet wie: Was bedeutet die Erkrankung für mich? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Wie spreche ich über meine Erkrankung? Ein Gesprächstraining bereite auf schwierige Gespräche mit Partner, Kindern und anderen Menschen aus dem sozialen Umfeld vor. Zudem gebe es praktische Hinweise zur positiven Wirkung von Sport- und Bewegungstherapien.

Die häufigsten Krebserkrankungen in Ostdeutschland sind laut Schweriner Gesundheitsministerium bei Frauen Brustkrebs mit einem Anteil von 30 Prozent und bei Männern Prostatakrebs (24 Prozent). Danach folgten bei Frauen Darm- und Lungenkrebs mit 11 beziehungsweise 8 Prozent. Bei Männern liege Lungenkrebs mit 13 Prozent in der Häufigkeit vor Darmkrebs mit 12 Prozent. Bundesweit prognostiziert das Robert-Koch-Institut für dieses Jahr laut Minister mehr als 510 000 Erkrankungsfälle.