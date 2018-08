Buntes : MV-Regierungschefin und Marschall: «Erdmännchen-Paten»

Zwei hohe Repräsentanten Mecklenburg-Vorpommerns und der polnischen Woiwodschaft Westpommern übernehmen in Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) die Patenschaften für Erdmännchen. Die Verträge dazu sollen an diesem Freitag bei einem Besuch von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Marschall Olgierd Geblewicz im Zoo Ueckermünde unterzeichnet werden, wie Sprecher der Staatskanzlei und des Zoos am Montag erklärten. Die Erdmännchen seien von den Politikern als Patentiere ausgewählt worden. Anlass des Treffens in Ueckermünde sind mehrere EU-Förderprojekte in der Region.

von dpa

27. August 2018, 13:26 Uhr

Zunächst besuchen die Regierungschefin und der Marschall die mittelalterliche Pommernkogge, die seit fast vier Jahren im Stadthafen liegt. Zudem will Schwesig mit Schülern eines Gymnasiums über ein angelaufenes und grenzübergreifendes deutsch-polnisches Sprachprojekt beraten. Zum Abschluss soll ein 3,6 Millionen Euro teures Förderprojekt mehrerer Tier- und Natureinrichtungen in Polen, Eberswalde (Brandenburg) und Vorpommern vorgestellt werden.

Erdmännchen leben im Süden Afrikas in Gruppen mit bis neun Tieren. Sie verfügen über ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten und ernähren sich von Beeren, Wurzeln, Insekten oder auch kleineren Tieren.