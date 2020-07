Migration : MV nimmt vier schutzbedürftige Geflüchtete auf

Mecklenburg-Vorpommern wird eine aus dem Irak geflüchtete Familie aufnehmen. Die zwei Erwachsenen und zwei Kinder wurden am Freitag in Rostock erwartet. Zuvor waren nach Angaben des Innenministerium in Schwerin am Flughafen Berlin-Schönefeld insgesamt rund 100 schutzbedürftige Menschen eingetroffen, die aus Griechenland nach Deutschland kamen. Diese Geflüchteten, die den Angaben zufolge unter anderem aus Afghanistan, Syrien, Somalia und dem Irak stammen, würden auf neun weitere Bundesländer verteilt.

von dpa

31. Juli 2020, 14:21 Uhr