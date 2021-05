Kommunen : MV lockert Kontaktbeschränkungen ab 1. Juni

Fast jeden Tag lockert die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in jüngster Vergangenheit die Corona-Regelungen. Am Donnerstag ging es etwa um private Treffen.

Schwerin | Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie werden in Mecklenburg-Vorpommern vom 1. Juni an gelockert. Dann dürfen sich bis zu zehn Menschen aus fünf Haushalten treffen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Schwerin mitteilte. Bislang dürfen sich zwei Haushalte im Nordosten treffen. Weitere Lockerungen wie private ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.