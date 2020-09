Tarife : MV: Kommunale Arbeitgeber warnen vor zu hohem Tarifabschluss

Vor Beginn der Tarifgespräche für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die kommunalen Arbeitgeber auf die hohen Belastungen hingewiesen, sollte die Gewerkschaft Verdi ihre Forderungen durchsetzen können. Verdi fordert für die Beschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, kleine Einkommen sollen um mindestens 150 Euro steigen. Die Verhandlungen beginnen am Dienstag in Potsdam. Rund 2,5 Millionen Beschäftigte sind bundesweit davon betroffen, in Mecklenburg-Vorpommern sind es mehr als 28 300.

von dpa

01. September 2020, 06:56 Uhr