Handel : MV hebt Flächenbeschränkung für Einzelhandel auf

Handelsketten und Warenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern müssen ihre Verkaufsfläche künftig nicht mehr künstlich verkleinern. Die umstrittene Obergrenze von 800 Quadratmetern fällt.

von dpa

30. April 2020, 19:52 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hebt die Flächenbeschränkung für Warenhäuser, Technikmärkte und andere große Geschäfte in der Corona-Krise auf. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach Beratungen der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mitteilte, dürfen von Samstag an alle Geschäfte wieder ihre gesamte Verkaufsfläche nutzen. Dies gelte für die Bereiche im Einzelhandel, die sicherstellen können, dass die entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln für die Kunden eingehalten werden, betonte die Ministerpräsidentin.

Seit der Wiederöffnung des Einzelhandels am 20. April galt bundesweit eine Beschränkung auf maximal 800 Quadratmeter, allerdings nicht für alle Geschäfte gleichermaßen. Deswegen hatte es massive Kritik aus dem Einzelhandel gegeben, der dadurch Wettbewerbsverzerrungen befürchtete. Klagen von Kaufhausbetreibern waren zum Teil erfolgreich. Laut Wirtschaftsministerium gibt es auch Klagen von Möbelhäusern und einer Kaufhauskette, die aber noch vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald anhängig sind.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof rügte unterdessen die Ausnahmen für Buchläden und Fahrradhändler. Eine solche Differenzierung sei «aus infektionsschutzrechtlicher Sicht sachlich nicht gerechtfertigt», urteilten die Richter.