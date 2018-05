Freizeit : MV hat höchste Jägerdichte bundesweit

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land der Jäger: Im Nordosten kommt auf 124 Einwohner ein Waidmann, wie das Umweltministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. «Damit hat unser Bundesland die höchste Jägerdichte in Deutschland», sagte Minister Till Backhaus (SPD).

Er würdigte den Einsatz der Jägerschaft bei der Regulierung der Wildbestände und bei der Vorbeugung der Afrikanischen Schweinepest. Allein von Dezember 2017 bis Mitte April 2018 hätten sie 20 380 Wildschweine geschossen. Die Landesforstanstalt habe in diesem Zeitraum mehr als 540 000 Euro Aufwandsentschädigung an die Beteiligten ausgezahlt.

Das Land zahlt seinen Jägern derzeit 25 Euro für einen Schweinepürzel. Ziel der «Pürzelprämie» ist es, die Zahl der Wildschweine deutlich zu reduzieren, um im Falle eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest die Seuche besser in den Griff zu bekommen. Zudem ist die Population nach Ansicht von Fachleuten zu groß geworden.