Parteien : MV-Grüne: Mit neuem Führungsduo wieder in Landtag ziehen

Mit Weike Bandlow und Ole Krüger an der Spitze wollen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst 2021 den Wiedereinzug in den Schweriner Landtag schaffen. Die 45-jährige Verwaltungsmitarbeiterin Bandlow aus Schwerin und der 37 Jahre alte langjährige Landesgeschäftsführer Krüger aus Rostock wurden am Samstag beim Landesparteitag in Güstrow mit 75 beziehungsweise 81 Prozent der Stimmen gewählt.

von dpa

22. August 2020, 11:28 Uhr