Gesundheit : MV-Gipfel berät am Samstag weiter über Corona-Pandemie

Die Beratungen im Landes-Corona-Gipfel Mecklenburg-Vorpommerns werden am Samstag fortgeführt.

Schwerin | Der Gipfel soll am Samstag um 12.00 Uhr weitergehen, wie ein Regierungssprecher am Freitagabend in Schwerin mitteilte. Die Landesregierung beriet zuvor über Stunden mit Vertretern von Gewerkschaften, Kommunen, Wirtschaft und Sozialverbänden über das weitere Vorgehen in der Pandemie und die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse. Die Corona-Infektions...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.