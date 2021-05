Holz : MV-Forstminister fordert Exportstopp für Holz in die USA

Mecklenburg-Vorpommerns Forstminister Till Backhaus hat einen Exportstopp für Holz in die USA gefordert.

Schwerin | Die derzeit stark steigenden Preise für Bauholz und Holzprodukte in Deutschland hätten nichts mit einem zu geringen Angebot aus den Wäldern zu tun, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Schwerin. „Holz ist genug da, auch zu günstigen Konditionen nach wie vor, was den Rohstoff angeht.“ Für einen Kubikmeter Holz erhielten die Rohstoff-Lieferanten in De...

