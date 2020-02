Parteien : MV-CDU wählt im März neuen Landesparteichef

Der CDU-Landesvorstand ist am Samstagvormittag in Güstrow zusammengekommen, um die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden für Mecklenburg-Vorpommern vorzubereiten. Ende Januar hatte der bisherige CDU-Landeschef Vincent Kokert überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Ziel ist nun, noch vor der Sommerpause einen Sonderparteitag einzuberufen, um das Spitzenamt neu zu besetzen.

von dpa

22. Februar 2020, 12:35 Uhr

Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns will am 28. März einen neuen Landesvorsitzenden wählen. Das beschloss der Landesvorstand am Samstag auf einer Sitzung in Güstrow. Ende Januar hatte der bisherige CDU-Landeschef Vincent Kokert überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Um die Nachfolge Kokerts bewerben sich bislang der Ueckermünder Bundestagsabgeordnete und CDU-Jungstar Philipp Amthor sowie Justizministerin Katy Hoffmeister aus Rostock. Bei dem Treffen in Güstrow wurde der frühere CDU-Landeschef und bisherige Parteivize Eckhardt Rehberg damit beauftragt, die 5000 Mitglieder zählende Landespartei bis zur Neubesetzung der Parteispitze kommissarisch zu führen.