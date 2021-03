Gesundheit : MV bereit zur Aufnahme tschechischer Corona-Patienten

Mecklenburg-Vorpommern ist bereit, schwerkranke Covid-19-Patienten aus dem Ausland aufzunehmen.

Schwerin | Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte, ging am Mittwoch eine Anfrage des Bundeskanzleramtes dazu in Schwerin ein. Es handele sich um Patienten aus Tschechien und der Slowakei. Bis zu vier Erkrankte aus diesen Ländern könnten in Mecklenburg-Vorpommern intensivmedizinisch versorgt werden, hieß es aus dem Ministerium. Insbesondere Tschec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.