Immobilien : MV auf Immobilienmesse Expo Real: 19 Immobilien und Flächen

Mit 19 Entwicklungsprojekten, Immobilien und Flächen wird Mecklenburg-Vorpommern auf der internationalen Messe für Gewerbeimmobilien und Investitionen, der Expo Real in München, für sich als Standort werben. Dabei könne das Land mit Gewerbegebieten an der Kaikante und in der Fläche sowie als Drehscheibe von Verkehrs-, Waren- und Dienstleistungsströmen punkten, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph am Montag in Schwerin. Die Wirtschaftsfördergesellschaft Invest in MV habe eine Projektmappe «Investieren am Wasser 2018» erstellt. Zu den beworbenen Projekten gehörten unter anderem das Gewerbegebiet «Invest!Port Rostock-Laage» beim Flughafen, der Energie- und Technologiestandort «Lubminer Heide», touristische Grundstücke am Bodden in Ribnitz-Damgarten oder der Hafenplatz und das Claassee-Ufer in Rechlin an der Müritz.

von dpa

01. Oktober 2018, 13:26 Uhr

Der Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Invest in MV, Michael Sturm, berichtete von aktuellen Projekten, die auf der Expo Real angebahnt wurden. So entstehe bis Ende dieses Jahres in Fahrbinde (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Logistikzentrum mit 135 Arbeitsplätzen. Im Juli wurde ein Hotel- und Appartement Ressort in Börgerende (Landkreis Rostock) eröffnet. 40 Dauerarbeitsplätze seien entstanden.