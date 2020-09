Kriminalität : Mutmaßliches Radträger-Diebesduo auf Usedom gefasst

Die Polizei hat auf der Insel Usedom zwei Männer gefasst, die für eine Reihe von Fahrradträger-Diebstählen verantwortlich sein sollen. Gegen einen der beiden sei Haftbefehl erlassen worden, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitag in Anklam. Das Duo war einer Dienstgruppe von Bundespolizei, Zoll und Landespolizei am Mittwoch bei Pudagla (Kreis Vorpommern-Greifswald) aufgefallen. Die Verdächtigen hätten noch versucht, Richtung Polen zu flüchten, was nach wenigen Kilometern aber unterbunden werden konnte.

von dpa

18. September 2020, 12:58 Uhr