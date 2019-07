Kriminalität : Mutmaßliches Drogen-Quartett in Stavenhagen ausgehoben

In Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei vier mutmaßliche Drogenzüchter und -händler auffliegen lassen. In den Wohnungen der Verdächtigen in mehreren Häusern wurde am Mittwoch die professionelle Ausrüstung für eine größere Hanfplantage samt Pflanzen-Stecklingen beschlagnahmt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dazu gehörten unter anderem Aufzuchtzelte.

von dpa

31. Juli 2019, 16:47 Uhr

Auf die Spur der 38-jährigen Tatverdächtigen und ihrer 25, 27 und 30 Jahre alten Bekannten war die Polizei durch monatelange Ermittlungen im Drogenmilieu gekommen. Die vier Einheimischen müssen sich nun wegen illegalen Drogenhandels verantworten.