Kriminalität : Mutmaßlicher Marihuanadealer in Rostock festgenommen

von dpa

16. Februar 2018, 13:37 Uhr

Die Rostocker Polizei hat am Donnerstag einen 18-jährigen mutmaßlichen Drogendealer geschnappt. Seine Festnahme steht in Zusammenhang mit drei weiteren Verhaftungen letzte Woche, teilte die Polizei am Freitag in Rostock mit. Die vier Tatverdächtigen sollen vor allem mit Haschisch und Marihuana gehandelt haben, wodurch sie im letzten Jahr eine Drogenmenge im Kilogrammbereich umgesetzt haben sollen. Der nun Festgenommene sollte am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die drei anderen sitzen demnach in Untersuchungshaft.