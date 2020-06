Kriminalität : Mutmaßlicher Exhibitionist in Rostock festgenommen

von dpa

02. Juni 2020, 14:55 Uhr

Ein mutmaßlicher Exhibitionist ist am Rostocker Hauptbahnhof festgenommen worden. Der 37 Jahre alte Mann soll am Sonntag in einer S-Bahn gegenüber von zwei jungen Frauen die Hose heruntergezogen und dann sein Geschlechtsteil angefasst haben, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die 18 und 19 Jahre alten Frauen wandten sich daraufhin an eine Polizeistreife, die den Mann stellen konnte. Er habe die Tat gestanden, hieß es weiter.