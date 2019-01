Kriminalität : Mutmaßlicher Drogendealer in Bützow festgenommen

von dpa

18. Januar 2019, 16:29 Uhr

Die Polizei hat in Bützow (Landkreis Rostock) am Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 27-Jährige sei bereits Anfang des Monats mit einem «umfangreichen Sortiment an illegalen Drogen» angetroffen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei handelte es sich nach Angaben der Polizei um Kokain, Amphetamine, Haschisch und Ecstasy. Eine Durchsuchung habe jetzt den Verdacht bestätigt, dass die Drogen zum Weiterverkauf bestimmt gewesen seien. Der Haftbefehl gegen den Mann wurde erlassen und bereits vollstreckt.