Kriminalität : Mutmaßliche Fahrraddiebe in Untersuchungshaft

von dpa

08. November 2018, 12:27 Uhr

Drei am Mittwoch in Rostock erwischte mutmaßliche Fahrraddiebe sind in Untersuchungshaft genommen worden. Die Männer im Alter von 20, 26 und 28 Jahren waren nach Hinweisen eines Zeugen von Zivilbeamten beim Abtransport von zwei gestohlenen Rädern erwischt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In einem von ihnen genutzten Transporter waren später vier weitere geklaute Räder gefunden worden. Die Männer wurden den Angaben zufolge noch am Mittwoch auf unterschiedliche Gefängnisse verteilt. Die Ermittler prüfen nun, ob das Trio für weitere Diebstähle im Raum Rostock verantwortlich ist. Zuletzt waren auf der Insel Usedom Hunderte Räder im Wert von einer halben Million Euro gestohlen worden.