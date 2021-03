Kriminalität : Mutmaßliche Dieseldiebe: wegen Rücklicht ertappt

Ein defektes Rücklicht hat zwei mutmaßliche Dieseldiebe samt ihres Lastwagens auf der Autobahn 14 im Kreis Ludwigslust-Parchim verraten.

Ludwigslust | Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, werden die 29 und 35 Jahre alten Männer verdächtigt, rund 1000 Liter Diesel bei anderen Lastwagen auf ihrem Weg abgezapft und in den eigenen Tank umgepumpt zu haben. Die Fahrer der betroffenen Lkw sollen in der Zeit auf einem nahe gelegenen Parkplatz an der Autobahn ihre Fahrzeuge abgestellt und dort geschl...

