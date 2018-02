Museen : Museum Peenemünde ist Mitglied der «Liberation Route Europe»

Das Historisch-Technische Museum Peenemünde ist jetzt Teil einer internationalen Erinnerungsroute an die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert. Das Museum auf dem Gelände der ehemaligen NS-Heeresversuchanstalt zur Entwicklung der V2-Waffen ist in Brüssel als neues Mitglied der Gedenkstrecke «Liberation Route Europe» aufgenommen worden, wie das Museum am Montag mitteilte. Die Route vernetzt die Hauptregionen entlang der Vormarschroute der westlichen Alliierten von Südengland, zu den Stränden der Normandie, den belgischen Ardennen, Luxemburg, die Niederlande bis nach Berlin. Von dort führt sie weiter bis zur polnischen Stadt Gdańsk, wo mit der Solidarność-Bewegung die demokratische Revolution für die Überwindung der Teilung Europas begann.

von dpa

05. Februar 2018, 11:35 Uhr

Die Versuchsanstalten Peenemünde waren nach Angaben des Museums von 1936 bis 1945 das größte militärische Forschungszentrum Europas. Bis zu 12 000 Menschen gleichzeitig arbeiteten im hermetisch abgeschlossenen Norden der Insel Usedom an neuartigen Waffensystemen, wie den V2-Raketen. Als Terrorwaffen gegen die Zivilbevölkerung konzipiert und größtenteils von Zwangsarbeitern gefertigt, gelangten sie ab 1944 als «Vergeltungswaffen» zum Einsatz im Zweiten Weltkrieg.