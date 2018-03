Museen : Museum entdeckt Singles als Zielgruppe

Das Staatliche Museum Schwerin entdeckt kultur- und geschichtsinteressierte Singles als Zielgruppe. Unter dem Motto «Allein ins Museum – gemeinsam Kunst genießen» soll die erste Single-Führung am 4. April in der aktuellen Sonderschau «Schatz entdeckt» beginnen. Die Ausstellung präsentiert die 2010 in der Landesbibliothek wiederentdeckte herzogliche Sammlung barocker Schloss-und Parkpläne mit rund 560 Stücken.

von dpa

29. März 2018, 11:55 Uhr

Im Fokus der Führung sollen Herzog Friedrich (1717-1785) und sein Vater Christian Ludwig (1683-1756) stehen, die den Mecklenburger Planschatz maßgeblich zusammengetragen haben. Es sei nicht ausgeschlossen, dass ein Single im Kreise Gleichgesinnter neben dem Kunstgenuss vielleicht auch den Partner fürs Leben findet, sagte eine Sprecherin. «Der hintersinnige Titel der aktuellen Schweriner Ausstellung "Schatz entdeckt" darf da durchaus inspirierend mitwirken.» Eine weitere Single-Führung ist für den 21. April angekündigt.