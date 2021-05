Museen : Museen bald offen: Kunsthalle verlängert Öffnungszeiten

Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern kehren unterschiedlich schnell aus dem Corona-Lockdown zurück.

Rostock | Den frühestmöglichen Termin am 1. Juni für den Neustart nutzen unter anderem das Ozeaneum, das Nautineum und das Natureum der Stiftung Deutsches Meeresmuseum. Besucher könnten Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster vorab buchen und müssten einen Negativ-Test vorweisen, wie bei einem Restaurantbesuch, sagte eine Sprecherin der Stiftung am Mittwoch in S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.