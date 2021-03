Museen : Müritzeum schließt schon nach drei Tagen wegen Corona wieder

Das Natur-Informationszentrum Müritzeum in Waren an der Müritz schließt nach nur drei Tagen Öffnung schon wieder seine Türen.

Waren (Müritz) | Wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte, ist die wieder gestiegene Wocheninzidenz bei Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Landkreis der Grund. Diese lag am Dienstag bei 76,7 und damit bereits drei Tage über dem Wert von 50, hieß es. Die besucherstärkste Einrichtung der Seenplatte mit ihrer großen Süßwasser-Aquarienlandschaft hatte erst am Fre...

