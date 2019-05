Tourismus : Müritz Sail und maritime Messe hoffen auf Tausende Gäste

Segeln, Yachten, Bummeln und Gaudi: In Waren an der Müritz beginnt heute die 18. Müritz Sail. Diese lockt bis zum 2. Juni mit einem bunten Mix von maritimen Aktionen, Musik und anderen Freizeitvergnügungen. Am Freitag wird außerdem im Süden der Müritz in Rechlin die dreitägige Wassersport- und Freizeitmesse Müritz Boot & mehr eröffnet. Die Veranstalter hoffen bei beiden Events auf mehrere zehntausend Gäste.

von dpa

30. Mai 2019, 02:16 Uhr

Im Vorjahr hatte die Müritz Sail bei Traumwetter mit geschätzten rund 100 000 Gästen einen neuen Besucherrekord erzielt. Auch deshalb wird Sicherheit groß geschrieben, wie Organisator Jörg Bludau im Vorfeld erklärte. So werden private Sicherheitsleute ebenso Streife laufen wie Polizisten. Zudem werden die Bummelmeilen mit schweren Betonsteinen dagegen gesichert, dass Fahrzeuge in die Besucherströme hineinfahren könnten.

«Wir vollbringen keine Wunder, aber wir wollen Gästen eine Auszeit vom Alltag im wunderschönen Ambiente des Hafens bieten», erläuterte Bludau. Zu den Höhepunkten zählen die Veranstalter mehrere Wettfahrten unterschiedlicher Wasserfahrzeuge sowie eine «Jetski-Freestyle-Show» des Sportlers Thomas Wolf, der in dieser Disziplin 2018 Dritter bei den Europameisterschaften wurde.