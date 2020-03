Gesundheit : Müritz-Sail abgesagt, Kino und Müritzeum in Waren zu

Wegen der Corona-Epidemie wird das touristische Angebot im Heilbad Waren an der Müritz immer mehr eingeschränkt. So wird die ab 21. Mai geplante Müritz-Sail nicht stattfinden können, wie Bürgermeister Norbert Möller (SPD) am Sonntag in Waren erklärte. «Wir wollen versuchen, einen Ausweichtermin im Herbst zu finden», sagte Möller. Die Müritz-Sail galt bisher als beliebter touristischer Auftakt an der Müritz mit rund 60 000 Besuchern. Am Sonntag schlossen neben anderen Einrichtungen auch das naturhistorische Müritzeum, das jährlich mehr als 150 000 Gäste hat, und das Cinestar-Kino in einem Gebäude der Stadtwerke ihre Pforten.

von dpa

15. März 2020, 20:07 Uhr

Laut Möller bleiben auch das Haus des Gastes mit der Touristinformation und der Bürgersaal, in dem am 19. März Thilo Sarrazin auftreten sollte, vorerst geschlossen. Die Schließungen sollen - wie in anderen Städten auch - über Ostern mindestens bis zum 20. April andauern. «Ob das reicht, weiß derzeit noch keiner», sagte Möller. Waren ist die größte Stadt an der Müritz, Zentrum des Tourismus und hat jährlich hunderttausende Besucher.