Verkehr : Müllwagen auf A 20 in Brand geraten

von dpa

30. August 2018, 15:24 Uhr

Ein brennender Müllwagen hat auf der Bundesautobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Anklam und Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) für eine Vollsperrung gesorgt. Das mit Papierabfällen beladene Fahrzeug hatte am Donnerstagvormittag Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte den Müllwagen auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Lübeck abstellen und sich in Sicherheit bringen. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn rund zwei Stunden lang komplett gesperrt werden.