Unfälle : Mülllaster übersieht Radfahrer: Rentner schwer verletzt

1 von 1

05.Jan.2018

Ein 78 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Mülllaster in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Der Rentner bog an einer Kreuzung nach links ab und wurde dabei den Erkenntnissen zufolge vom Fahrer des Entsorgungsfahrzeugs übersehen, das zunächst noch am Fahrbahnrand gestanden hatte, wie die Polizei mitteilte. Dann sei der 27 Jahre alte Mülllasterfahrer aus Stralsund plötzlich losgefahren. Beim Zusammenstoß mit dem Lastwagen stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Der Grimmener wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Lkw blieb unbeschädigt.