Landtag : Mülldeponie Ihlenberg: Linke erwägt Untersuchungsausschuss

von dpa

21. November 2018, 21:01 Uhr

Die Linke erwägt zur Aufklärung der Vorgänge auf der landeseigenen Sondermülldeponie Ihlenberg in Nordwestmecklenburg einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag. Die jüngsten Berichte über dubioses Geschäftsgebaren und unzureichende Kontrollen auf der Deponie hätten zu großer Verunsicherung geführt. «Am schlimmsten wirkt der Vorwurf, dass die Gesundheit der Bevölkerung und der Mitarbeiter gefährdet sein soll», sagte die Linken-Abgeordnete Mignon Schwenke am Mittwoch im Landtag in Schwerin. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) verwies darauf, dass ein Gutachten Aufklärung bringen solle. Zudem werde das Unternehmenskonzept bis Mitte kommenden Jahres grundlegend überarbeitet und dann auch über eine möglicherweise vorgezogene Schließung der Deponie entschieden. «Die Landesregierung nimmt die Besorgnisse der Öffentlichkeit sehr ernst», betonte der Minister.