Kommunen : Mühl Rosin ist schönstes Dorf Mecklenburg-Vorpommerns

Mühl Rosin (Landkreis Rostock) ist zum schönsten Dorf Mecklenburg-Vorpommerns gekürt worden. Die Gemeinde mit rund 1100 Einwohnern in der Nähe von Güstrow setzte sich beim zehnten Landeswettbewerb «Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden» gegen sieben Mitbewerber durch, wie das Agrarministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte.

von dpa

28. August 2018, 16:08 Uhr

Die Bewertungskommission hatte von Freitag bis Montag die acht Finalisten in den Landkreisen Rostock, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte besucht und bewertet. Dabei ging es um ganz verschiedene Themen, wie wirtschaftliche Initiativen, Bau- und Grüngestaltung sowie das kulturelle und soziale Leben.

Mühl Rosin sei es beeindruckend gelungen, die vielen Neubaugebiete harmonisch in das typisch mecklenburgische Dorfbild und die Landschaft einzufügen, lobte die Jury. Die Bürger seien bei der Umsetzung der Planung vorbildlich eingebunden worden. Gelobt wurden auch das aktive Vereinsleben und das ökologische Engagement mit Unterstützung des örtlichen Landwirtschaftsbetriebs.

Auf Platz zwei und drei kamen die Gemeinden Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Priepert (Mecklenburgische Seenplatte). Insgesamt hatten sich 56 Gemeinden am Dorfwettbewerb beteiligt. Für den Landeswettbewerb seien aus dem Landesteil Vorpommern keine Gemeinden angemeldet worden, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Sieger erhalten Prämien in Höhe von 3000, 2500 beziehungsweise 2000 Euro. Die Gemeinden Mühl Rosin und Dobbertin werden Mecklenburg-Vorpommern im Bundeswettbewerb 2019 vertreten.