Kriminalität : Motorradraser mit mehr als 200 Stundenkilometern unterwegs

Ein Zufall hat einen Videowagen der Polizei auf die Spur zweier Motorradraser gebracht. Die Biker fuhren mit mehr als 220 Kilometern pro Sunde über Land. Einer der Fahrer wurde gefasst - ohne Führerschein, der andere ist noch flüchtig. Beiden drohen empfindliche Strafen.

von dpa

10. Juni 2020, 18:51 Uhr

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte ermittelt gegen zwei Motorradraser. Die beiden Männer wurden am Dienstagabend auf Landstraßen in der Region Altentreptow mit Geschwindigkeiten von mehr als 220 Stundenkilometern gemessen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Die beiden Motorräder hatten zuvor einen zivilen Streifen- und Videowagen der Polizei überholt.

Die Polizei verfolgte die Kräder zunächst ohne Sondersignal, wobei den Angaben zufolge bereits mehr als 200 Stundenkilometer gefahren wurden. Als die Polizisten Blaulicht und Martinshorn einschalteten, um die Motorradfahrer zu stoppen, beschleunigten diese weiter auf mehr als 220 Stundenkilometer und vergrößerten die Abstände.

Als einer der beiden in den kurvigen Straßen im Ort Tützpatz in Richtung Demmin abbog, legte der andere eine Vollbremsung hin. Dabei verlor der Biker die Kontrolle, stürzte und rutschte gegen ein Werbeschild und einen Baum. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie es hieß. Nach dem anderen Motorradfahrer werde noch gefahndet, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Den Männern drohe ein Gerichtsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, was mit einer Geldstrafe oder auch einer Freiheitsstrafe geahndet werden kann.