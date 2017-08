Unfälle : Motorradfahrer verletzt sich beim Überholen schwer

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Der Mann habe am Montag das Auto eines 66-Jährigen überholen wollen, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer fuhr jedoch zu weit links und berührte das Motorrad. Daraufhin kam der Kradfahrer von der Fahrbahn ab. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens schätzte die Polizei auf etwa 10 000 Euro.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 09:58 Uhr