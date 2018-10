Unfälle : Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

von dpa

13. Oktober 2018, 11:06 Uhr

Ein Mann ist auf der B105 bei Kröpelin (Landkreis Rostock) mit seinem Motorrad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend, als ein 65-jähriger Autofahrer an einem Abzweig auf die Bundesstraße auffuhr, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad und das Auto berührten sich den Angaben zufolge, woraufhin der 31-Jährige zu Fall kam. Das Motorrad kam einem Polizeisprecher zufolge erst etwa 230 Meter hinter der Unfallstelle zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie schnell der 31-Jährige zum Unfallzeitpunkt fuhr, blieb zunächst unklar.