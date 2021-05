Unfälle : Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß nahe Dierhagen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Sonntagnachmittag im Landkreis Vorpommern-Rügen ein 63 Jahre alter Motorradfahrer getötet worden.

Ahrenshoop | Wie die Polizei mitteilte, hatte der 34-jährige Autofahrer auf der Landesstraße 21 in Wustrow links abbiegen wollen. Dabei habe er den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der 63-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Alle vier Autoinsassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Der rege Verkehr auf der stark befa...

