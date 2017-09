Unfälle : Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 05:43 Uhr

Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist in Ludwigslust bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann fuhr am Dienstagabend stadteinwärts, als er an einer Einmündung von einem nach links abbiegenden Auto erfasst wurde. Er wurde nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der 30 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt, stand allerdings unter Schock. Nach Polizeiangaben übersah der Autofahrer beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad und leitete damit den Frontalcrash ein. Der Autofahrer konnte zunächst nicht befragt werden.

Mitteilung der Polizei