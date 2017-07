Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Saal (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Der Fahrer sei am Samstag in einer Doppelkurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der Mann kam in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 10:40 Uhr