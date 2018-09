Unfälle : Motorradfahrer fährt bei Bastorf gegen Baum und stirbt

von dpa

16. September 2018, 20:13 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei Bastorf (Landkreis Rostock) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 35-Jährige die Landstraße 12 entlang, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Er sei etwa 45 Meter geschleudert worden. Trotz Reanimationsversuchen sei er noch an der Unfallstelle gestorben. Der Unfall ereignete sich nachmittags um kurz nach 16 Uhr.