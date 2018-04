Unfälle : Motorradfahrer beim Überholen tödlich verunglückt

von dpa

09. April 2018, 19:44 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Montag in Pantelitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) tödlich verunglückt. Der 57-Jährige überholte nach Polizeiangaben eine Kolonne von mehreren Fahrzeugen, als ein 59 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte und es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer starb trotz Reanimierungsmaßnahmen durch die herbeigerufenen Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die B105 war für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.