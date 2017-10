von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 06:19 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend in Rostock mit einem Autofahrer zusammengestoßen und wurde dabei schwer verletzt. Der 47-jährige Mann aus Rostock hatte nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines Autofahrers aus Berlin nicht beachtet. Er fuhr mit seinem Motorrad ungebremst in das Auto und wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Pressemitteilung der Polizei