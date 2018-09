Unfälle : Motorradfahrer achtet zu spät auf Ampel: Unfall

von dpa

09. September 2018, 10:10 Uhr

Ein Motorradfahrer hat in Stralsund eine rote Ampel zu spät beachtet und eine Radfahrerin schwer verletzt. Der Polizei zufolge stand die 59-Jährige am Samstagnachmittag mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg an einer Ampel, wo sie auf grünes Licht wartete. Der heranfahrende 52 Jahre alte Motorradfahrer achtete zunächst nicht auf die Ampel und bremste anschließend plötzlich stark ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei kippte er um und rutschte mit seinem Motorrad in Richtung des Gehweges, wo er gegen das Rad der Frau stieß. Diese wurde heruntergeschleudert und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.