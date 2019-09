Unfälle : Motorrad kracht gegen Briefkasten: Biker in Lebensgefahr

von dpa

29. September 2019, 08:19 Uhr

Ein Motorradfahrer ist mit seiner Maschine in Zemitz (Vorpommern-Greifswald) gegen einen Briefkasten geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Biker in der Nacht zum Sonntag von einer Landstraße ab, fuhr in eine Hecke und krachte dann mit voller Wucht gegen den Briefkasten. Er wurde zur Behandlung in die Uniklinik nach Greifswald gebracht.