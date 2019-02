Kriminalität : Mordversuch aus Eifersucht: Plädoyers erwartet

von dpa

05. Februar 2019, 01:12 Uhr

Im Prozess um einen versuchten Mord aus Eifersucht werden am Landgericht Schwerin am Dienstag die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Der angeklagte Berufskraftfahrer aus Schwerin hatte zu Beginn des Prozesses gestanden, einen seiner besten Freunde in dessen Haus in Banzkow bei Schwerin mit einem Fischtöter und einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Der 44-Jährige hatte demnach vermutet, dass seine bisherige Freundin eine Affäre mit dem 39 Jahre alten Opfer hatte. Er bestritt jedoch, dass er den Nebenbuhler töten wollte. Das Opfer konnte sich befreien und Hilfe holen. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.