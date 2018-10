Prozesse : Mordversuch an Ex-Freundin und Mann: Prozess fortgesetzt

Am Landgericht Neubrandenburg ist am Mittwoch der Prozess um eine blutige Messerattacke vor einem Döner-Lokal in Neubrandenburg fortgesetzt worden. Am zweiten Verhandlungstag wollte die Kammer unter anderem eines der beiden Opfer - die Ex-Freundin des Angeklagten - und weitere Zeugen hören. Ob auch der Gerichtsmediziner und der psychiatrische Gutachter zu Wort kommen, war unklar. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29 Jahre alten Asylbewerber aus der Türkei zweifachen versuchten Mord vor.

von dpa

10. Oktober 2018, 11:40 Uhr

Er hatte zu Prozessbeginn gestanden, am 18. Mai vor Zeugen auf seine deutsche Ex-Freundin und deren Begleiter mit einem langen Messer eingestochen zu haben. Motiv sei Eifersucht gewesen. Er habe die Beiden aber nicht töten wollen. Die Opfer überlebten dank schneller Notoperationen. Dem Täter droht eine lebenslängliche Freiheitsstrafe.