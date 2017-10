Prozesse : Mordanklage: Unternehmer schweigt vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 11:42 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 29-jährigen Frau Anfang Mai bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) will der Angeklagte keine Aussagen machen. Gegen den 48-jährigen Unternehmer wird seit Mittwoch am Landgericht Neubrandenburg wegen Mordverdachts verhandelt. Der Mann soll die Frau in seinem Wohnort in Siedenbollentin zunächst sexuell genötigt haben. Als sie sich wehrte, soll er sie getötet haben, um die Straftat zu verdecken. Zeugen hatten den Mann mit einer hilflosen Frau im Auto beobachtet und die Polizei auf dessen Spur gebracht. Nach seiner Verhaftung hatte der Fuhrunternehmer die Vorwürfe gegen ihn weitgehend eingeräumt. Auf Grund seiner Aussage fanden die Ermittler die Leiche in einem sumpfigen Gelände am Dorfrand.